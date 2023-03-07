Кувшинова (Аблюзина) Варвара
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Аблязинъ Егоръ
Мать: Аблязина Агаѳія
Бракосочетание
21.01.1868
Муж: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кувшиновъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
08.03.1870
Сын: Кувшиновъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
24.06.1872
Дочь: Земскова Хавронья Февронья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: Кувшинова Евдокія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Юрина Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей
Рождение ребёнка
13.07.1879
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей