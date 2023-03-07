Кувшинова (Аблюзина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Аблюзина) Варвара

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Аблязинъ Егоръ

Мать: Аблязина Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Кувшиновъ Сергей

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кувшиновъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей

Рождение ребёнка
08.03.1870

Сын: Кувшиновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1872

Дочь: Земскова Хавронья Февронья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: Кувшинова Евдокія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Юрина Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1879

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кувшиновъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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