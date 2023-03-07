Юрина (Кувшиновъ) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кувшиновъ Сергей
Мать: Кувшинова Варвара
Бракосочетание
15.01.1896
Муж: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Юрина Марфа
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Юринъ Онуфрий
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.12.1899
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.12.1901
Рождение ребёнка
12.03.1903
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Алексей
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.06.1905
Рождение ребёнка
08.07.1907
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.09.1910
Дочь: Юрина Анна
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.10.1912
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Юринъ Василий
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.08.1916