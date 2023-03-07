Юрина (Кувшиновъ) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Кувшиновъ) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кувшиновъ Сергей

Мать: Кувшинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1896

Муж: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Юрина Марфа

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Юринъ Онуфрий

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1899

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1903

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Алексей

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Рождение ребёнка
25.06.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1907

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1910

Дочь: Юрина Анна

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Юринъ Василий

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1916

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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