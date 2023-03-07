Панфилова, Шибаева (Баканова) Анна
Место рождения
Дата рождения05.12.1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1784
Отец: Бакановъ Яковъ
Мать: Баканова Ирина
Бракосочетание
26.01.1808
Муж: Панфиловъ Андреянъ
Рождение ребёнка
20.10.1808
Сын: Панфиловъ Артемий
Отец ребёнка: Панфиловъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Квашенникова Анна
Отец ребёнка: Панфиловъ Андреянъ
Рождение ребёнка
10.12.1811
Сын: Панфиловъ Данила
Отец ребёнка: Панфиловъ Андреянъ