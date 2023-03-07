Панфилова, Шибаева (Баканова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова, Шибаева (Баканова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1784

Отец: Бакановъ Яковъ

Мать: Баканова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1808

Муж: Панфиловъ Андреянъ

Рождение ребёнка
20.10.1808

Сын: Панфиловъ Артемий

Отец ребёнка: Панфиловъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Квашенникова Анна

Отец ребёнка: Панфиловъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1811

Сын: Панфиловъ Данила

Отец ребёнка: Панфиловъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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