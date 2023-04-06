Квашенникова (Панфилова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Панфилова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Панфиловъ Андреянъ

Мать: Панфилова, Шибаева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Базловъ Иванъ

Отец ребёнка: Базловъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Квашенниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
16.05.1835

Сын: Квашенниковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
20.06.1841

Сын: Квашенниковъ Федотъ (Мефодий)

Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1843

Сын: Квашенниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1850

Сын: Квашенниковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Григорій

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