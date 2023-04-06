Квашенникова (Панфилова) Анна
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Панфиловъ Андреянъ
Мать: Панфилова, Шибаева Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Базловъ Иванъ
Отец ребёнка: Базловъ Григорій
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Квашенниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.05.1835
Сын: Квашенниковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.06.1841
Сын: Квашенниковъ Федотъ (Мефодий)
Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.11.1843
Сын: Квашенниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.04.1850
Сын: Квашенниковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базловъ Григорій