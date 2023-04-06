Базловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Базловъ Григорій
Мать: Квашенникова Анна
Бракосочетание
20.01.1857
Жена: Базлова Матрена
Рождение ребёнка
21.03.1859
Сын: Базловъ Артемій
Мать ребёнка: Базлова Матрена
Рождение ребёнка
03.02.1861
Сын: Базловъ Никифоръ
Мать ребёнка: Базлова Матрена
Рождение ребёнка
13.08.1866
Сын: Базловъ Андрей
Мать ребёнка: Базлова Матрена
Рождение ребёнка
25.05.1869
Дочь: Ѳеодосія
Мать ребёнка: Базлова Матрена
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область