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Базловъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Базловъ Григорій

Мать: Квашенникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1857

Жена: Базлова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1859

Сын: Базловъ Артемій

Мать ребёнка: Базлова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1861

Сын: Базловъ Никифоръ

Мать ребёнка: Базлова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1866

Сын: Базловъ Андрей

Мать ребёнка: Базлова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1869

Дочь: Ѳеодосія

Мать ребёнка: Базлова Матрена

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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