Квашенниковъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения01.11.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1843
Отец: Квашенниковъ Михаилъ
Мать: Квашенникова Анна
Бракосочетание
13.01.1869
Жена: Квашенникова Стефанида
Ивановка, Каликинской волости
Рождение ребёнка
22.05.1870
Сын: Квашенникова Никита
Мать ребёнка: Квашенникова Стефанида
Бракосочетание
17.10.1871
Рождение ребёнка
06.09.1879
Сын: Квашенниковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Квашенникова Евдокія Стефанова
Рождение ребёнка
01.02.1884
Сын: Квашенниковъ Никита
Мать ребёнка: Квашенникова Евдокія Стефанова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Квашенниковъ Николай
Мать ребёнка: Квашенникова Евдокія Стефанова