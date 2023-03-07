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Квашенниковъ Кузьма

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.11.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1843

Отец: Квашенниковъ Михаилъ

Мать: Квашенникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.01.1869

Жена: Квашенникова Стефанида

Ивановка, Каликинской волости
Рождение ребёнка
22.05.1870

Сын: Квашенникова Никита

Мать ребёнка: Квашенникова Стефанида

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1871

Жена: Квашенникова Евдокія Стефанова

Рождение ребёнка
06.09.1879

Сын: Квашенниковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Квашенникова Евдокія Стефанова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Квашенниковъ Никита

Мать ребёнка: Квашенникова Евдокія Стефанова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Квашенниковъ Николай

Мать ребёнка: Квашенникова Евдокія Стефанова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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