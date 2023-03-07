Квашенниковъ Никита
Место рождения
Дата рождения01.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1884
Отец: Квашенниковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ѳекла
Мать ребёнка: Квашенникова Ульяна Родионова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Квашенникова Ульяна Родионова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Квашенниковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Квашенникова Ульяна Родионова
Бракосочетание
Неизвестно