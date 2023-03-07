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Квашенниковъ Никита

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Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1884

Отец: Квашенниковъ Кузьма

Мать: Квашенникова Евдокія Стефанова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ѳекла

Мать ребёнка: Квашенникова Ульяна Родионова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Квашенниковъ Аѳонасій

Мать ребёнка: Квашенникова Ульяна Родионова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Квашенниковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Квашенникова Ульяна Родионова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашенникова Ульяна Родионова

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