Квашенникова Ульяна Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ѳекла
Отец ребёнка: Квашенниковъ Никита
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Квашенниковъ Никита
Рождение ребёнка
1912
Сын: Квашенниковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квашенниковъ Никита