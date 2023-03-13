Квашенникова Ульяна Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова Ульяна Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ѳекла

Отец ребёнка: Квашенниковъ Никита

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Квашенниковъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Квашенниковъ Никита

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Квашенниковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Никита

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашенниковъ Никита