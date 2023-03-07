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Квашенниковъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

22.05.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Квашенниковъ Абрамъ

Мать: Квашенникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Жена: Квашенникова Анна

Рождение ребёнка
16.05.1835

Сын: Квашенниковъ Дмитрій

Мать ребёнка: Квашенникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Анна

Рождение ребёнка
20.06.1841

Сын: Квашенниковъ Федотъ (Мефодий)

Мать ребёнка: Квашенникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1843

Сын: Квашенниковъ Кузьма

Мать ребёнка: Квашенникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1850

Сын: Квашенниковъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Квашенникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашенникова Фекла

Смерть
22.05.1866
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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