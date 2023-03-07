Квашенниковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти22.05.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Квашенниковъ Абрамъ
Мать: Квашенникова Ирина
Бракосочетание
?.01.1834
Жена: Квашенникова Анна
Рождение ребёнка
16.05.1835
Сын: Квашенниковъ Дмитрій
Мать ребёнка: Квашенникова Анна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Анна
Рождение ребёнка
20.06.1841
Сын: Квашенниковъ Федотъ (Мефодий)
Мать ребёнка: Квашенникова Анна
Рождение ребёнка
01.11.1843
Сын: Квашенниковъ Кузьма
Мать ребёнка: Квашенникова Анна
Рождение ребёнка
20.04.1850
Сын: Квашенниковъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Квашенникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квашенникова Фекла
Смерть
22.05.1866