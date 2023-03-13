Квашенникова (Колбинцева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Колбинцева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Колбинцевъ Осипъ

Мать: Колбинцева Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Квашенниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1804

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1805

Дочь: Добрынина Матрена

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1811

Дочь: Квашенникова Агрофена

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Квашенниковъ Петръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Квашенниковъ Егоръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1896

Муж: Квашенниковъ Абрамъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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