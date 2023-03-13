Квашенникова (Колбинцева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Колбинцевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Квашенниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
29.09.1804
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
04.11.1805
Дочь: Добрынина Матрена
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
26.06.1811
Дочь: Квашенникова Агрофена
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Квашенниковъ Петръ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Квашенниковъ Егоръ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Абрамъ
Бракосочетание
04.02.1896
Муж: Квашенниковъ Абрамъ