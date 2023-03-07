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Квашенниковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Квашенниковъ Абрамъ

Мать: Квашенникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1818

Жена: Квашенникова Лукерья

Рождение ребёнка
05.02.1820

Дочь: Колкотина Агафья

Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Квашенниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Квашенниковъ Григорий

Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Цыганова Анна

Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1831
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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