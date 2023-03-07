Квашенниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Квашенниковъ Абрамъ
Мать: Квашенникова Ирина
Бракосочетание
10.02.1818
Жена: Квашенникова Лукерья
Рождение ребёнка
05.02.1820
Дочь: Колкотина Агафья
Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Квашенниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Цыганова Анна
Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья
Смерть
1831
Рождение ребёнка
1834
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Лукерья