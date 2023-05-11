Колкотина (Квашенникова) Агафья
Место рождения
Дата рождения05.02.1820
Дата смерти27.01.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1820
Отец: Квашенниковъ Иванъ
Мать: Квашенникова Лукерья
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Колкотинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1842
Дочь: Сударчикова Анастасия
Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.12.1844
Дочь: Любимова Анисья
Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.01.1847
Дочь: Юрина Татьяна
Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.08.1849
Дочь: Баканова Наталья
Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.08.1852
Сын: Колкотинъ Александръ
Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1854
Дочь: Колкотина Аполлинария
Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева Прасковья Бахарева?
Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ
Смерть
27.01.1897