Колкотина (Квашенникова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкотина (Квашенникова) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1820

Дата смерти

27.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1820

Отец: Квашенниковъ Иванъ

Мать: Квашенникова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Колкотинъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.11.1842

Дочь: Сударчикова Анастасия

Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1844

Дочь: Любимова Анисья

Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1847

Дочь: Юрина Татьяна

Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1849

Дочь: Баканова Наталья

Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1852

Сын: Колкотинъ Александръ

Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1854

Дочь: Колкотина Аполлинария

Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Прасковья Бахарева?

Отец ребёнка: Колкотинъ Иванъ

Смерть
27.01.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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