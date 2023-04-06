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Юрина (Колкотина) Татьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1847

Отец: Колкотинъ Иванъ

Мать: Колкотина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.07.1864

Муж: Юринъ Андрей

Рождение ребёнка
23.04.1867

Сын: Юринъ Степанъ

Отец ребёнка: Юринъ Андрей

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1869

Дочь: Яковлева Александра

Отец ребёнка: Юринъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Дубинина Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Юринъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1874

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Юринъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычева Мария

Отец ребёнка: Юринъ Андрей

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