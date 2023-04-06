Юрина (Колкотина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения24.01.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1847
Отец: Колкотинъ Иванъ
Мать: Колкотина Агафья
Бракосочетание
05.07.1864
Муж: Юринъ Андрей
Рождение ребёнка
23.04.1867
Сын: Юринъ Степанъ
Отец ребёнка: Юринъ Андрей
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1869
Дочь: Яковлева Александра
Отец ребёнка: Юринъ Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Дубинина Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Юринъ Андрей
Рождение ребёнка
28.02.1874
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Юринъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычева Мария
Отец ребёнка: Юринъ Андрей