Дубинина Татьяна Андреева
Место рождения
Дата рождения01.01.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872
Отец: Юринъ Андрей
Мать: Юрина Татьяна
Рождение ребёнка
12.02.1903
Сын: Дубининъ Евгений
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Дубининъ Михаилъ
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Рождение ребёнка
11.10.1907
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Рождение ребёнка
03.01.1910
Сын: Дубининъ Виталий
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубининъ Владимиръ