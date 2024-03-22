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Дубинина Татьяна Андреева

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872

Отец: Юринъ Андрей

Мать: Юрина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1903

Сын: Дубининъ Евгений

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Дубининъ Михаилъ

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1910

Сын: Дубининъ Виталий

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубининъ Владимиръ

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