Дубининъ Владимиръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева (Дубинина) Анна
Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубинина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Дубининъ Яковъ
Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
12.02.1903
Сын: Дубининъ Евгений
Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Дубининъ Михаилъ
Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
11.10.1907
Дочь: (Дубинина) Екатерина
Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
03.01.1910
Сын: Дубининъ Виталий
Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева