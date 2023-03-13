Дубининъ Владимиръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубининъ Владимиръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева (Дубинина) Анна

Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Дубининъ Яковъ

Мать ребёнка: Дубинина Агафья Яковлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1903

Сын: Дубининъ Евгений

Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Дубининъ Михаилъ

Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: (Дубинина) Екатерина

Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1910

Сын: Дубининъ Виталий

Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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