Дубинина Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева (Дубинина) Анна
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубининъ Владимиръ
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Дубининъ Яковъ
Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан