Дубинина Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинина Агафья Яковлева

Дубинина Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1891 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева (Дубинина) Анна

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубининъ Владимиръ

Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Дубининъ Яковъ

Отец ребёнка: Дубининъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.