Квашенникова (Деянова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашенникова (Деянова) Лукерья

Квашенникова (Деянова) Лукерья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

Мать: Мельникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1818

Муж: Квашенниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
05.02.1820

Дочь: Колкотина Агафья

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Квашенниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Квашенниковъ Григорий

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Цыганова Анна

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.04.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close