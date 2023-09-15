Квашенникова (Деянова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти24.04.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ
Мать: Мельникова Ирина
Бракосочетание
10.02.1818
Муж: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.02.1820
Дочь: Колкотина Агафья
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Квашенниковъ Степанъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Цыганова Анна
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Смерть
24.04.1861