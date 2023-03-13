Мельникова (Кузнецова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Кузнецова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кузнецовъ Андрей

Мать: Кузнецова Авдотья Гурьянова

Бракосочетание
09.02.1785

Муж: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Цыганова Татьяна

Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Севастьянова Агрофена

Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Квашенникова Лукерья

Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1802

Сын: Деяновъ Варфоломей

Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Деяновъ Алексей

Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

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