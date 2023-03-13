Мельникова (Кузнецова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Кузнецовъ Андрей
Бракосочетание
09.02.1785
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Цыганова Татьяна
Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Севастьянова Агрофена
Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Квашенникова Лукерья
Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ
Рождение ребёнка
22.08.1802
Сын: Деяновъ Варфоломей
Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Деяновъ Алексей
Отец ребёнка: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ