Кузнецовъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кузнецовъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кузнецовъ Максимъ
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида
Рождение ребёнка
15.06.1785
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида
Рождение ребёнка
13.09.1787
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1788
Сын: Кузнецовъ Яковъ
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Баканова Марфа
Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Стефанида