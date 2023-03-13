Кузнецовъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецовъ Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кузнецовъ Андрей

Мать: Кузнецова Авдотья Гурьянова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кузнецовъ Максимъ

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида

Рождение ребёнка
15.06.1785

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1787

Сын: Кузнецовы Никита Офимья

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1788

Сын: Кузнецовъ Яковъ

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Баканова Марфа

Мать ребёнка: Кузнецова Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Стефанида

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