Баканова (Кузнецова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Кузнецовъ Матвей
Мать: Кузнецова Стефанида
Рождение ребёнка
11.02.1817
Сын: Бакановъ Федоръ
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Бакановъ Лаврентий
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
28.02.1820
Сын: Бакановъ Василий
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
08.05.1821
Сын: Бакановъ Николай
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бакановъ Сидоръ
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
15.10.1823
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бакановъ Петръ
Отец ребёнка: Бакановъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Григорий