Баканова (Кузнецова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Кузнецова) Марфа

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кузнецовъ Матвей

Мать: Кузнецова Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1817

Сын: Бакановъ Федоръ

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Бакановъ Лаврентий

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1820

Сын: Бакановъ Василий

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1821

Сын: Бакановъ Николай

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бакановъ Сидоръ

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1823

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бакановъ Петръ

Отец ребёнка: Бакановъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Григорий