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Бакановъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бакановъ Григорий

Мать: Баканова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1846

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1848

Сын: Бакановъ Тихонъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1851

Сын: Бакановъ Василій

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1853

Дочь: Щипакина Акулина

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1856

Сын: Бакановъ Иванъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1858

Сын: Бакановъ Андрей

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Бакановъ Иванъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1865

Сын: Бакановъ Федоръ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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