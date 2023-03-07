Бакановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бакановъ Григорий
Мать: Баканова Марфа
Бракосочетание
12.02.1845
Жена: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
18.01.1846
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
13.06.1848
Сын: Бакановъ Тихонъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
22.01.1851
Сын: Бакановъ Василій
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
06.06.1853
Дочь: Щипакина Акулина
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
05.01.1856
Сын: Бакановъ Иванъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
17.10.1858
Сын: Бакановъ Андрей
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
22.02.1862
Сын: Бакановъ Иванъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
09.11.1865
Сын: Бакановъ Федоръ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья