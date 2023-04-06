Кузнецовъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кузнецовъ Лаврентий Никитинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кузнецовъ Федоръ
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кузнецовъ Матвей
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кузнецовъ Василий
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кузнецовъ Яковъ
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мельникова Ирина
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова
Бракосочетание
Неизвестно