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Кузнецовъ Андрей

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Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кузнецовъ Лаврентий Никитинъ

Мать: не указана

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кузнецовъ Федоръ

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кузнецовъ Матвей

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кузнецовъ Василий

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кузнецовъ Яковъ

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мельникова Ирина

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья Гурьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Авдотья Гурьянова

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