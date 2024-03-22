Севастьянова (Деянова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Деянова) Агрофена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

06.02.1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ

Мать: Мельникова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1815

Муж: Севастьяновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бурзянцева Акулина

Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лазарева Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1834

Дочь: Севастьянова Варвара

Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.02.1876
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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