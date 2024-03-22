Севастьянова (Деянова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти06.02.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Деяновъ Мельниковъ Елистратъ
Мать: Мельникова Ирина
Бракосочетание
15.01.1815
Муж: Севастьяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бурзянцева Акулина
Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лазарева Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.12.1834
Дочь: Севастьянова Варвара
Отец ребёнка: Севастьяновъ Степанъ
Смерть
06.02.1876