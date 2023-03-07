Севастьяновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения?.02.1802
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1802
Отец: Севастьяновъ Ефремъ
Мать: Севастьянова Матрена
Бракосочетание
15.01.1815
Жена: Севастьянова Агрофена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бурзянцева Акулина
Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лазарева Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена
Рождение ребёнка
13.12.1834
Дочь: Севастьянова Варвара
Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена
Смерть
1835
Причина смерти: от чахотки