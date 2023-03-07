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Севастьяновъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.02.1802

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1802

Отец: Севастьяновъ Ефремъ

Мать: Севастьянова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1815

Жена: Севастьянова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бурзянцева Акулина

Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лазарева Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1834

Дочь: Севастьянова Варвара

Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1835
Причина смерти: от чахотки
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