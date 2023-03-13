Севастьянова (Козлова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянова (Козлова) Матрена

Севастьянова (Козлова) Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Козловъ Родионъ

Мать: Козлова Федосья Петрова

Бракосочетание
20.01.1785

Муж: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Севастьяновъ Маркелъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1788

Сын: Севастьяновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Зубкова Фекла

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Рождение ребёнка
?.02.1802

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кулакова Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1805

Сын: Севастьяновъ Федоръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Горшенина Авдотья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Севастьяновъ Родионъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close