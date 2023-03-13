Севастьянова (Козлова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Козловъ Родионъ
Мать: Козлова Федосья Петрова
Бракосочетание
20.01.1785
Муж: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Севастьяновъ Маркелъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
07.03.1788
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Зубкова Фекла
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
?.02.1802
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кулакова Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
?.06.1805
Сын: Севастьяновъ Федоръ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Горшенина Авдотья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Севастьяновъ Родионъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефремъ