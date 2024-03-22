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Севастьяновъ Родионъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Севастьяновъ Ефремъ

Мать: Севастьянова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Клокова Синклитики́я

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Севастьяновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1834

Дочь: Таракина Лукерья

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1836

Сын: Севастьяновъ Филипъ

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Февронья

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