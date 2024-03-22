Севастьяновъ Родионъ
Место рождения
Дата рождения1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Севастьяновъ Ефремъ
Мать: Севастьянова Матрена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Клокова Синклитики́я
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Рождение ребёнка
17.05.1834
Дочь: Таракина Лукерья
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Рождение ребёнка
?.12.1836
Сын: Севастьяновъ Филипъ
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Февронья