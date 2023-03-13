Козлова Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Федосья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

26.02.1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Козловъ Козма

Отец ребёнка: Козловъ Родионъ

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Козловъ Родионъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Козловъ Тихонъ

Отец ребёнка: Козловъ Родионъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Козловъ Сергей

Отец ребёнка: Козловъ Родионъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Юрина Прасковья

Отец ребёнка: Козловъ Родионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Козловъ Родионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Севастьянова Матрена

Отец ребёнка: Козловъ Родионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Родионъ

Смерть
26.02.1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан