Козлова Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти26.02.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Козловъ Козма
Отец ребёнка: Козловъ Родионъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Козловъ Родионъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козловъ Тихонъ
Отец ребёнка: Козловъ Родионъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Козловъ Сергей
Отец ребёнка: Козловъ Родионъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Юрина Прасковья
Отец ребёнка: Козловъ Родионъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Козловъ Родионъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Севастьянова Матрена
Отец ребёнка: Козловъ Родионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Родионъ
Смерть
26.02.1817