Юрина (Козлова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти19.03.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Козловъ Родионъ
Мать: Козлова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1787
Дочь: Чекалова Авдотья
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Крыгина Гудова Пелагея
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кувшинова Дарья
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Бердникова Настасья
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.11.1800
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Юринъ Федоръ
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.11.1807
Дочь: Полоскова Уварова Екатерина
Отец ребёнка: Еринъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еринъ Федоръ
Смерть
19.03.1847