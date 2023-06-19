Юрина (Козлова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Козлова) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Дата смерти

19.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Козловъ Родионъ

Мать: Козлова Федосья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1787

Дочь: Чекалова Авдотья

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Крыгина Гудова Пелагея

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кувшинова Дарья

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Бердникова Настасья

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1800

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Юринъ Федоръ

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1807

Дочь: Полоскова Уварова Екатерина

Отец ребёнка: Еринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еринъ Федоръ

Смерть
19.03.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан