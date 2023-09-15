Чекалова (Юрина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Юрина) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.02.1787

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1787

Отец: Еринъ Федоръ

Мать: Юрина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1809

Муж: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1812

Сын: Чекаловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1814

Сын: Чекаловъ Леонтий

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1816

Дочь: Баканова Дарья

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Емельянова Пелагея

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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