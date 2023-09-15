Чекалова (Юрина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения26.02.1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1787
Отец: Еринъ Федоръ
Мать: Юрина Прасковья
Бракосочетание
24.01.1809
Муж: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
08.11.1812
Сын: Чекаловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
14.06.1814
Сын: Чекаловъ Леонтий
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.03.1816
Дочь: Баканова Дарья
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Емельянова Пелагея
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ