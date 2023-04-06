Емельянова (Чекалова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти23.11.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Чекаловъ Семенъ
Мать: Чекалова Авдотья
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
13.11.1843
Дочь: Емельянова Стефанида
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
15.12.1844
Дочь: Кувшинова Лукия
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
06.06.1847
Сын: Емельяновъ Петръ
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
26.04.1850
Дочь: Щипакина Пелагея
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
22.10.1852
Сын: Емельяновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
08.04.1854
Сын: Емельяновъ Трофимъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
22.12.1855
Сын: Емельяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
20.05.1858
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Долматова Ксения
Отец ребёнка: Емельяновъ Василий
Смерть
23.11.1873
Причина смерти: Отъ удушья