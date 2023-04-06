Емельянова (Чекалова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Чекалова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Дата смерти

23.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Чекаловъ Семенъ

Мать: Чекалова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Емельяновъ Василий

Рождение ребёнка
13.11.1843

Дочь: Емельянова Стефанида

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1844

Дочь: Кувшинова Лукия

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1847

Сын: Емельяновъ Петръ

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1850

Дочь: Щипакина Пелагея

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1852

Сын: Емельяновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1854

Сын: Емельяновъ Трофимъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1855

Сын: Емельяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1858

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Долматова Ксения

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.11.1873
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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