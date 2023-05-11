Бердникова (Юрина) Настасья
Место рождения
Дата рождения1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Еринъ Федоръ
Мать: Юрина Прасковья
Бракосочетание
03.02.1818
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бердникова Матрена
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гордеева Елена
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)