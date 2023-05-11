Бердникова (Юрина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Юрина) Настасья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Еринъ Федоръ

Мать: Юрина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1818

Муж: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бердникова Матрена

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гордеева Елена

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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