Гордеева (Бердниковъ) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Бердниковъ) Елена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)

Мать: Бердникова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.06.1848

Муж: Гордеевъ Дмитрий

Рождение ребёнка
01.02.1850

Сын: Гордеевъ Семенъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1855

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1857

Сын: Гордеевъ Михаилъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1861

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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