Гордеева (Бердниковъ) Елена
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)
Мать: Бердникова Настасья
Бракосочетание
10.06.1848
Муж: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.02.1850
Сын: Гордеевъ Семенъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
19.01.1855
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.11.1857
Сын: Гордеевъ Михаилъ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1861
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан