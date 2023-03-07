(Бердникова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бердниковъ Никифоръ (Андрей)
Мать: Бердникова Настасья
Рождение ребёнка
07.10.1844
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1845
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1845
Дочь: Бердникова Варвара
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан