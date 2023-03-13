Козловъ Тихонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти11.01.1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Козловъ Родионъ
Мать: Козлова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Гуляева Наталья
Мать ребёнка: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кривенкова Марья
Мать ребёнка: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Козловъ Степанъ
Мать ребёнка: Козлова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Татьяна
Смерть
11.01.1785