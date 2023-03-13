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Козловъ Тихонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

11.01.1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Козловъ Родионъ

Мать: Козлова Федосья Петрова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Гуляева Наталья

Мать ребёнка: Козлова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кривенкова Марья

Мать ребёнка: Козлова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Козловъ Степанъ

Мать ребёнка: Козлова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна

Смерть
11.01.1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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