Козлова (Курлейцева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Курлейцева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Курлейцевъ Иванъ

Мать: Курлейцева Агафья

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Гуляева Наталья

Отец ребёнка: Козловъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кривенкова Марья

Отец ребёнка: Козловъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Козловъ Степанъ

Отец ребёнка: Козловъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Тихонъ

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