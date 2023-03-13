Козлова (Курлейцева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Курлейцевъ Иванъ
Мать: Курлейцева Агафья
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Гуляева Наталья
Отец ребёнка: Козловъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кривенкова Марья
Отец ребёнка: Козловъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Козловъ Степанъ
Отец ребёнка: Козловъ Тихонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Тихонъ