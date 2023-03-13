Курлейцевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлейцевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Курлейцевъ Макаровъ Петръ

Мать: Курлейцева Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Курлейцевъ Герасимъ

Мать ребёнка: Курлейцева Агафья

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Козлова Татьяна

Мать ребёнка: Курлейцева Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курлейцева Агафья

Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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