Курлейцевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Курлейцевъ Макаровъ Петръ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Курлейцевъ Герасимъ
Мать ребёнка: Курлейцева Агафья
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Козлова Татьяна
Мать ребёнка: Курлейцева Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курлейцева Агафья
Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан