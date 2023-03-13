Курлейцева Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиС 1760 по 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Курлейцевъ Андрей
Отец ребёнка: Курлейцевъ Макаровъ Петръ
Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732
Сын: Курлейцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Курлейцевъ Макаровъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1760 по 1769
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан