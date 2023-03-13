Курлейцева Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлейцева Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

С 1760 по 1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Курлейцевъ Андрей

Отец ребёнка: Курлейцевъ Макаровъ Петръ

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Курлейцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Макаровъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлейцевъ Макаровъ Петръ

Смерть
С 1760 по 1769
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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