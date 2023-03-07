Кривенкова (Козлова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенкова (Козлова) Марья

Кривенкова (Козлова) Марья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Козловъ Тихонъ

Мать: Козлова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1805

Муж: Кривенковъ Петръ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кривенковъ Алексей

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1809

Дочь: Бахарева Ульяна

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1812

Сын: Кривенковъ Андреянъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Хомутинина Наталья

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Любимова Марья

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кривенкова Анисья

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кривенковъ Василий

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1821

Дочь: Зоркова Федосья

Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close