Кривенкова (Козлова) Марья
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Козловъ Тихонъ
Мать: Козлова Татьяна
Бракосочетание
29.01.1805
Муж: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кривенковъ Алексей
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
18.12.1809
Дочь: Бахарева Ульяна
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
23.08.1812
Сын: Кривенковъ Андреянъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Хомутинина Наталья
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Любимова Марья
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кривенкова Анисья
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кривенковъ Василий
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Рождение ребёнка
25.05.1821
Дочь: Зоркова Федосья
Отец ребёнка: Кривенковъ Петръ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры