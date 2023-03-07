Хомутинина (Кривенкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутинина (Кривенкова) Наталья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

13.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кривенковъ Петръ

Мать: Кривенкова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Хомутининъ Павелъ

Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1837

Дочь: Хомутинина Евдокия

Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ

Рождение ребёнка
04.12.1841

Сын: Хомутининъ Николай

Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1844

Сын: Хомутининъ Федоръ

Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1849

Дочь: Варганова Анна

Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутининъ Власъ

Смерть
13.01.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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