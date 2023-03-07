Хомутинина (Кривенкова) Наталья
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти13.01.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кривенковъ Петръ
Мать: Кривенкова Марья
Рождение ребёнка
07.01.1834
Сын: Хомутининъ Павелъ
Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ
Рождение ребёнка
21.02.1837
Дочь: Хомутинина Евдокия
Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ
Рождение ребёнка
04.12.1841
Сын: Хомутининъ Николай
Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ
Рождение ребёнка
10.02.1844
Сын: Хомутининъ Федоръ
Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ
Рождение ребёнка
03.02.1849
Дочь: Варганова Анна
Отец ребёнка: Хомутининъ Власъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хомутининъ Власъ
Смерть
13.01.1883