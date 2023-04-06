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Кривенковъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Дата смерти

?.12.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кривенковъ Петръ

Мать: Кривенкова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Колбанова Марья

Мать ребёнка: Кривенкова, Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кривенковъ Андронъ

Мать ребёнка: Кривенкова, Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Кривенковъ Андрей

Мать ребёнка: Кривенкова, Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенкова, Базлова Ирина

Смерть
?.12.1834
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Антоновымъ огнемъ
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