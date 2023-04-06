Кривенковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти?.12.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кривенковъ Петръ
Мать: Кривенкова Марья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Колбанова Марья
Мать ребёнка: Кривенкова, Базлова Ирина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кривенковъ Андронъ
Мать ребёнка: Кривенкова, Базлова Ирина
Рождение ребёнка
19.08.1834
Сын: Кривенковъ Андрей
Мать ребёнка: Кривенкова, Базлова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1834
Причина смерти: Антоновымъ огнемъ