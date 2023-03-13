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Кривенкова Анисья
Кривенкова Анисья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
01.05.1820
Пол
Женский
Отец
Кривенковъ Петръ
1787 г.р.
Мать
Кривенкова (Козлова) Марья
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Кривенковъ Петръ
Мать:
Кривенкова Марья
Смерть
01.05.1820
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