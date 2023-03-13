Кривенкова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенкова Анисья

Кривенкова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.05.1820

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кривенковъ Петръ

Мать: Кривенкова Марья

Смерть
01.05.1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close