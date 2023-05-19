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Кривенковъ Андреянъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.08.1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1812

Отец: Кривенковъ Петръ

Мать: Кривенкова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кривенкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1835

Сын: Кривенковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кривенкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1836

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кривенкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1839

Сын: Кривенковъ Егоръ

Мать ребёнка: Кривенкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1842

Сын: Кривенковъ Леонтий

Мать ребёнка: Кривенкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1845

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Кривенкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1848

Сын: Кривенковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кривенкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенкова Анна