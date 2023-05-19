Кривенковъ Андреянъ
Место рождения
Дата рождения23.08.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1812
Отец: Кривенковъ Петръ
Мать: Кривенкова Марья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кривенкова Анна
Рождение ребёнка
17.02.1835
Сын: Кривенковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кривенкова Анна
Рождение ребёнка
01.11.1836
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кривенкова Анна
Рождение ребёнка
29.04.1839
Сын: Кривенковъ Егоръ
Мать ребёнка: Кривенкова Анна
Рождение ребёнка
11.06.1842
Сын: Кривенковъ Леонтий
Мать ребёнка: Кривенкова Анна
Рождение ребёнка
19.09.1845
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Кривенкова Анна
Рождение ребёнка
26.05.1848
Сын: Кривенковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кривенкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривенкова Анна