Кривенкова (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенкова (Кувшинова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.08.1810

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1810

Отец: Кувшиновъ Осипъ

Мать: Кувшинова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1835

Сын: Кривенковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1836

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1839

Сын: Кривенковъ Егоръ

Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1842

Сын: Кривенковъ Леонтий

Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1845

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1848

Сын: Кривенковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенковъ Андреянъ

Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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