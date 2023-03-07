Кривенкова (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения30.08.1810
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1810
Отец: Кувшиновъ Осипъ
Мать: Кувшинова Ульяна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ
Рождение ребёнка
17.02.1835
Сын: Кривенковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ
Рождение ребёнка
01.11.1836
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ
Рождение ребёнка
29.04.1839
Сын: Кривенковъ Егоръ
Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ
Рождение ребёнка
11.06.1842
Сын: Кривенковъ Леонтий
Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ
Рождение ребёнка
19.09.1845
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ
Рождение ребёнка
26.05.1848
Сын: Кривенковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенковъ Андреянъ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры