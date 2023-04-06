Кувшинова (Крыгина) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти21.03.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Крыгинъ Иванъ
Мать: Крыгина Анна
Бракосочетание
18.01.1797
Муж: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
07.09.1799
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
09.07.1804
Дочь: Кувшинова Елена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
26.09.1805
Сын: Кувшиновъ Григорий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
28.07.1807
Дочь: Юрина Прасковья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
30.08.1810
Дочь: Кривенкова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кувшиновъ Григорий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
11.01.1815
Сын: Кувшиновъ Егоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кувшиновъ Андрей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ
Смерть
21.03.1852