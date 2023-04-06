Кувшинова (Крыгина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Крыгина) Ульяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

21.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Крыгинъ Иванъ

Мать: Крыгина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1797

Муж: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1799

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1804

Дочь: Кувшинова Елена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1805

Сын: Кувшиновъ Григорий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1807

Дочь: Юрина Прасковья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1810

Дочь: Кривенкова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кувшиновъ Григорий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1815

Сын: Кувшиновъ Егоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кувшиновъ Андрей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.03.1852
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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