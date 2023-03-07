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Кувшиновъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.09.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1799

Отец: Кувшиновъ Осипъ

Мать: Кувшинова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1821

Жена: Кувшинова Еѵѳросинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кувшиновъ Кузьма

Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1836

Сын: Кувшиновъ Егоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Кувшиновъ Кузьма

Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1847

Сын: Кувшиновъ Евсигней

Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1848

Жена: Кувшинова Аксинья

Рождение ребёнка
08.08.1852

Сын: Кувшиновъ Матвѣй

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1855

Сын: Кувшиновъ Илія

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1856

Сын: Кувшиновъ Гервасій

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1857

Дочь: Кувшинова Анисія

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1859

Дочь: Кувшинова Дарія

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1860

Сын: Кувшиновъ Матвѣй

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1862

Дочь: Кувшинова Ирина

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1863

Сын: Кувшиновъ Александръ

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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