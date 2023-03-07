Кувшиновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения07.09.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Кувшиновъ Осипъ
Мать: Кувшинова Ульяна
Жена: Кувшинова Еѵѳросинія
Сын: Кувшиновъ Кузьма
Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія
Сын: Кувшиновъ Егоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія
Сын: Кувшиновъ Кузьма
Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія
Сын: Кувшиновъ Евсигней
Мать ребёнка: Кувшинова Еѵѳросинія
Жена: Кувшинова Аксинья
Сын: Кувшиновъ Матвѣй
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Сын: Кувшиновъ Илія
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Сын: Кувшиновъ Гервасій
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Дочь: Кувшинова Анисія
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Дочь: Кувшинова Дарія
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Сын: Кувшиновъ Матвѣй
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Дочь: Кувшинова Ирина
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Сын: Кувшиновъ Александръ
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Кувшинова Аксинья