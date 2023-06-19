Кувшинова (Севастьянова) Еѵѳросинія
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти27.11.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Севастьяновъ Андрей
Бракосочетание
05.02.1821
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кувшиновъ Кузьма
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.11.1833
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.04.1836
Сын: Кувшиновъ Егоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1840
Сын: Кувшиновъ Кузьма
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.08.1847
Сын: Кувшиновъ Евсигней
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Смерть
27.11.1847