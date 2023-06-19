Кувшинова (Севастьянова) Еѵѳросинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова (Севастьянова) Еѵѳросинія

Кувшинова (Севастьянова) Еѵѳросинія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

27.11.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Севастьяновъ Андрей

Мать: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1821

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кувшиновъ Кузьма

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1836

Сын: Кувшиновъ Егоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Кувшиновъ Кузьма

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1847

Сын: Кувшиновъ Евсигней

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.11.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан