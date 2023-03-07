Севастьянова Панфилова (Сорокина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Панфилова (Сорокина) Фекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Дата смерти

22.12.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сорокинъ Филипъ

Мать: Сорокина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.05.1802

Муж: Севастьяновъ Андрей

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кувшинова Еѵѳросинія

Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1805

Дочь: Блинова Прасковья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1807

Дочь: Севастьянова Марфа

Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1808

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1810

Сын: Севастьяновъ Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1812

Сын: Севастьяновъ Павелъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Любимова Наталья

Отец ребёнка: Панфиловъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Андрей

Смерть
22.12.1853
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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