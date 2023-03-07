Севастьянова Панфилова (Сорокина) Фекла
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти22.12.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сорокинъ Филипъ
Мать: Сорокина Марья
Бракосочетание
?.05.1802
Муж: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кувшинова Еѵѳросинія
Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
19.10.1805
Дочь: Блинова Прасковья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
10.07.1807
Дочь: Севастьянова Марфа
Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
05.09.1808
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
09.03.1810
Сын: Севастьяновъ Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
15.06.1812
Сын: Севастьяновъ Павелъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Любимова Наталья
Отец ребёнка: Панфиловъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Андрей
Смерть
22.12.1853