Блинова (Севастьянова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Севастьянова) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.10.1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1805

Отец: Севастьяновъ Андрей

Мать: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чекалова Дарія

Отец ребёнка: Блиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1834

Дочь: Хорошилова Лукерья

Отец ребёнка: Блиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1838

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Блиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1839

Сын: Блиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Блиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1841

Дочь: Полубоярова Любовь

Отец ребёнка: Блиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1844

Дочь: Киселевъ Агрипина

Отец ребёнка: Блиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1848

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Блиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Андрей

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