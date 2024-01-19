Блинова (Севастьянова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения19.10.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1805
Отец: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чекалова Дарія
Отец ребёнка: Блиновъ Андрей
Рождение ребёнка
13.05.1834
Дочь: Хорошилова Лукерья
Отец ребёнка: Блиновъ Андрей
Рождение ребёнка
?.04.1838
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Блиновъ Андрей
Рождение ребёнка
04.06.1839
Сын: Блиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Блиновъ Андрей
Рождение ребёнка
14.08.1841
Дочь: Полубоярова Любовь
Отец ребёнка: Блиновъ Андрей
Рождение ребёнка
20.06.1844
Дочь: Киселевъ Агрипина
Отец ребёнка: Блиновъ Андрей
Рождение ребёнка
05.06.1848
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Блиновъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Андрей