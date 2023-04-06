Блиновъ Андрей
Место рождения
Дата рождения27.09.1804
Дата смерти28.12.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1804
Отец: Блиновъ Кондратий
Мать: Блинова Мавра
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чекалова Дарія
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
13.05.1834
Дочь: Хорошилова Лукерья
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
?.04.1838
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
04.06.1839
Сын: Блиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
14.08.1841
Дочь: Полубоярова Любовь
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
20.06.1844
Дочь: Киселевъ Агрипина
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Рождение ребёнка
05.06.1848
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Блинова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Прасковья
Смерть
28.12.1871
Причина смерти: Отъ удушья