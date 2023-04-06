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Блиновъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1804

Дата смерти

28.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1804

Отец: Блиновъ Кондратий

Мать: Блинова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чекалова Дарія

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1834

Дочь: Хорошилова Лукерья

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1838

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1839

Сын: Блиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1841

Дочь: Полубоярова Любовь

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1844

Дочь: Киселевъ Агрипина

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1848

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Прасковья

Смерть
28.12.1871
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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