Чекалова (Блинова) Дарія
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти05.11.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Блиновъ Андрей
Мать: Блинова Прасковья
Бракосочетание
08.11.1853
Муж: Чекаловъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.10.1854
Сын: Чекаловъ Андрей
Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.08.1855
Дочь: Чекалова Евдокия Анна
Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ
Рождение ребёнка
?.09.1856
Сын: Чекаловъ Григорій
Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.05.1858
Сын: Чекаловъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.08.1859
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ
Смерть
05.11.1860