Чекалова (Блинова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Блинова) Дарія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Дата смерти

05.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Блиновъ Андрей

Мать: Блинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.11.1853

Муж: Чекаловъ Яковъ

Рождение ребёнка
01.10.1854

Сын: Чекаловъ Андрей

Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1855

Дочь: Чекалова Евдокия Анна

Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1856

Сын: Чекаловъ Григорій

Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ

Рождение ребёнка
01.05.1858

Сын: Чекаловъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Чекаловъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.11.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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